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В Киеве расстреляли мотоциклиста, объявлен план "Перехват"

Четверг, 25 мая 2017, 02:00

На Харьковском шоссе в Киеве произошла стрельба, опубликовано фото подозреваемого, полиция  объявила план "перехват".

Об этом сообщает "Киев оперативный".

Неизвестные на двух автомобилях расстреляли мужчину на мотоцикле. От полученных ранений мотоциклист скончался.

В рамках оперативных мероприятий удалось установить личность подозреваемого и то, что он передвигался на автомобиле марки Seat с госномером АА5783МЕ.

Как сообщила начальник отдела коммуникаций ГУНП в Киеве Оксана Блищик, предварительно установлено, что потерпевший ехал на мотоцикле и во время движения злоумышленник несколько раз выстрелил в его сторону из автомобиля. Мужчина получил ранение, проехал несколько метров и упал.

Полиция обращается к гражданам за помощью в розыске подозреваемого и указанного автомобиля.

Стоит отметить, что на опубликованных фото изображен вице-чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко, который участвовал в столкновениях у 223 ОИК на выборах в 2012 году. В этом округе за депутатский мандат боролись лидер общественного движения "Киевляне прежде всего!" Виктор Пилипишин и свободовец Юрий Левченко.

Темы: Киевкриминалполиция
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