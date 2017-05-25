Поліція виявила нову вибухівку в Манчестері

Правоохоронні органи виявили в Манчестері компоненти для створення бомб, які могли бути використані для нових атак.

Про це повідомляє газета Independent з посиланням на джерела в службах безпеки.

Один вибуховий пристрій за допомогою контрольованого підриву вже знищили, джерела підозрюють, що існують і інші матеріали, які ще не знайдені.

Правоохоронці впевнені, що була створена терористична мережа, яка готувала нові терористичні атаки в Манчестері і за його межами.

Як повідомлялося, в Манчестері затримані вже шість підозрюваних, в тому числі одна жінка і 23-річний брат Салмана Абеді, якого вважають виконавцем теракту. Батько смертника і його молодший брат також були затримані в Лівії.

Як відомо, в результаті теракту в Манчестері загинули 22 людини. Серед загиблих – двоє поляків. За останніми даними, постраждали 12 дітей у віці до 16 років.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за скоєне.