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Глава Мін'юсту США приховав дані про свої зустрічі з Кисляком

Четвер, 25 травня 2017, 06:51

Міністр юстиції і генеральний прокурор США Джефф Сешнс не повідомив про свої зустрічі з послом РФ в Вашингтоні Сергієм Кисляком, коли заповнював документи для отримання допуску до засекреченої інформації.

Про це повідомила телекомпанія CNN, пише DW.com.

Сешнс бачився з Кисляком мінімум два рази в 2016 році, проте не згадав про це, коли заповнював заявки, де було потрібно вказати "всі контакти", які за останні сім років були у нього або у членів його сім'ї з представниками "іноземного уряду", розповіли джерела телекомпанії в американському відомстві.

Тим часом представник Мін'юсту США Йен Прайор заявив, що при заповненні форми SF-86 співробітники генеральної прокуратури консультувалися з особами, що розбираються в процедурі, і з представником Федерального бюро розслідувань (ФБР), який проводив перевірку даних.

При цьому відомству Сешнс були дані вказівки не повідомляти про представників іноземних держав, з якими він зустрічався в рамках своєї діяльності в якості молодшого сенатора від штату Алабама.

Теми: ТрампСШАРосія
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