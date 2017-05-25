Глава Минюста США скрыл данные о своих встречах с Кисляком

Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс не сообщил о своих встречах с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, когда заполнял документы для получения допуска к засекреченной информации.

Об этом сообщила телекомпания CNN, пишет DW.com.

Сешнс виделся с Кисляком минимум два раза в 2016 году, однако не упомянул об этом, когда заполнял заявки, где требовалось указать "все контакты", которые за последние семь лет были у него или у членов его семьи с представителями "иностранного правительства", рассказали источники телекомпании в американском ведомстве.

Между тем представитель Минюста США Йен Прайор заявил, что при заполнении формы SF-86 сотрудники генеральной прокуратуры консультировались с лицами, разбирающимися в процедуре, и с представителем Федерального бюро расследований (ФБР), который проводил проверку данных.

При этом ведомству Сешнса были даны указания не сообщать о представителях иностранных государств, с которыми он встречался в рамках своей деятельности в качестве младшего сенатора от штата Алабама.