Бойовики в середу двічі обстрілювали КП "Мар’їнка"

24 травня бойовики двічі відкривали вогонь по контрольному посту "Мар’їнка", що неподалік однойменного контрольного пункту виїзду-виїзду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 25 травня.

"Вогонь на даному дорожньому коридорі тривав більше години. Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка", – уточнюють прикордонники.

"Аби не допустити жертв серед цивільних громадян, пропускні операції тимчасово призупинялися" – повідомляють вони.

Раніше повідомлялося, що перший обстріл стався у середу об 11:30 – ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав.