Бойовики в середу двічі обстрілювали КП "Мар’їнка"
Четвер, 25 травня 2017, 08:46
24 травня бойовики двічі відкривали вогонь по контрольному посту "Мар’їнка", що неподалік однойменного контрольного пункту виїзду-виїзду.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 25 травня.
"Вогонь на даному дорожньому коридорі тривав більше години. Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка", – уточнюють прикордонники.
"Аби не допустити жертв серед цивільних громадян, пропускні операції тимчасово призупинялися" – повідомляють вони.
Раніше повідомлялося, що перший обстріл стався у середу об 11:30 – ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав.