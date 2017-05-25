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Бойовики в середу двічі обстрілювали КП "Мар’їнка"

Четвер, 25 травня 2017, 08:46

24 травня бойовики двічі відкривали вогонь по контрольному посту "Мар’їнка", що неподалік однойменного контрольного пункту виїзду-виїзду.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України вранці 25 травня.

"Вогонь на даному дорожньому коридорі тривав більше години. Обстріл вівся з гранатометів, 82-мм мінометів та стрілецької зброї з населеного пункту Олександрівка", – уточнюють прикордонники.

"Аби не допустити жертв серед цивільних громадян, пропускні операції тимчасово призупинялися" – повідомляють вони.

Раніше повідомлялося, що перший обстріл стався у середу об 11:30 – ніхто з цивільних громадян та персоналу прикордонного відомства не постраждав.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасАТОПрикордонна служба
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