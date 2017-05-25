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Боевики в среду дважды обстреливали КП "Марьинка"

Четверг, 25 мая 2017, 08:46

24 мая боевики дважды открывали огонь по контрольному посту "Марьинка", что неподалеку от одноименного контрольного пункта выезда-выезда.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины утром 25 мая.

"Огонь на данном дорожном коридоре длился больше часа. Обстрел велся из гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия из населенного пункта Александровка", – уточняют пограничники.

"Дабы не допустить жертв среди гражданских лиц, пропускные операции временно приостанавливались", – сообщают они.

Ранее сообщалось, что первый обстрел произошел в среду в 11:30 – никто из гражданских лиц и персонала пограничного ведомства не пострадал.

Темы: ДонбассАТОПограничная служба
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