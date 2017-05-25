Тука: У літніх людей більше підстав для блокування, ніж у автовозів

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає недоцільним блокувати дороги через митні питання.

"Я кажу "не можна блокувати дороги", а у відповідь чую "треба змінювати мито". Шановні! Я хоч слово казав про мито? Я в житті не бачив людини, якій подобається сплачувати податки і мито. Не бачив!", – обурився він у Facebook.

"То давайте пенсіонерами заблокуємо залізницю (у літніх людей на-а-абагато більше підстав для блокування, ніж у автовозів), давайте ветеранами заблокуємо аеропорти, давайте всі і все заблокуємо!", – додав Тука.

"Якби я не був посадовцем, я б уже організував силу, яка б швидко і ефективно звільняла місто від будь-яких "блокувальників"! І, переконаний, кияни мене б підтримали!", – заявив він.

Як відомо, водії протестують проти порядку розмитнення іномарок при ввезенні в Україну.