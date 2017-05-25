Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука: У пожилых людей больше причин для блокирования, чем у автовозов

Четверг, 25 мая 2017, 09:27

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает нецелесообразным блокировать дороги из-за таможенных вопросов.

"Я говорю "нельзя блокировать дороги", а в ответ слышу "надо менять пошлину". Уважаемые! Я хоть слово говорил о пошлине? Я в жизни не видел человека, которому нравится платить налоги и пошлину. Не видел!", – возмутился он в Facebook.

"Так давайте пенсионерами заблокируем железную дорогу (у пожилых людей гора-а-аздо больше оснований для блокирования, чем у автовозов), давайте ветеранами заблокируем аэропорты, давайте все и всё заблокируем!", – добавил Тука.

"Если бы я не был чиновником, я бы уже организовал силу, которая бы быстро и эффективно освобождала город от любых "блокировщиков"! И, убежден, киевляне меня бы поддержали!", – заявил он.

Как известно, водители протестуют против порядка растаможивания иномарок при ввозе в Украину.

Темы: акциитаможня
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
акции
В Швеции разрешили сжечь Тору возле посольства Израиля
Во Франции третью ночь продолжались беспорядки после того, как полиция застрелила подростка
В России в день рождения Навального людей задерживали за плакаты о кенгуру и шарики
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: