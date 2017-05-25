Тука: У пожилых людей больше причин для блокирования, чем у автовозов

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает нецелесообразным блокировать дороги из-за таможенных вопросов.

"Я говорю "нельзя блокировать дороги", а в ответ слышу "надо менять пошлину". Уважаемые! Я хоть слово говорил о пошлине? Я в жизни не видел человека, которому нравится платить налоги и пошлину. Не видел!", – возмутился он в Facebook.

"Так давайте пенсионерами заблокируем железную дорогу (у пожилых людей гора-а-аздо больше оснований для блокирования, чем у автовозов), давайте ветеранами заблокируем аэропорты, давайте все и всё заблокируем!", – добавил Тука.

"Если бы я не был чиновником, я бы уже организовал силу, которая бы быстро и эффективно освобождала город от любых "блокировщиков"! И, убежден, киевляне меня бы поддержали!", – заявил он.

Как известно, водители протестуют против порядка растаможивания иномарок при ввозе в Украину.