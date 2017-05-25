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Суд відмовив в апеляції щодо конфіскації $ 1,5 мільярда – ГПУ

Четвер, 25 травня 2017, 09:28

Апеляційний суд Донецької області відмовився відкривати провадження щодо поданої адвокатами екс-президента Віктора Януковича апеляції стосовно конфіскації 1,5 мільярда доларів США.

Про це повідомляє 25 травня прес-служба Генеральної прокуратури на своїй сторінці у Facebook

"Апеляційним судом Донецької області відмовлено у відкритті провадження щодо конфіскації 1,5 млрд дол США за матеріалами апеляційної скарги адвокатів, які є представниками підприємств-нерезидентів злочинної організації В.Януковича", – йдеться в повідомленні.

При цьому зазначено, що Генеральна прокуратура ще не отримала вказаного рішення суду.

28 квітня 2017 року стало відомо, що суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Повідомлялося, що 7 кіпрських компаній - власників облігацій внутрішньої державної позики оскаржили це рішення суду про спецконфіскацію.

Українська правда

Теми: Януковичсуд
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