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Суд отказал в апелляции о конфискации $ 1,5 миллиарда – ГПУ

Четверг, 25 мая 2017, 09:28

Апелляционный суд Донецкой области отказался открывать производство по поданной адвокатами экс-президента Виктора Януковича апелляции о конфискации 1,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает 25 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.

"Апелляционным судом Донецкой области отказано в открытии производства о конфискации 1,5 млрд долл. США по материалам апелляционной жалобы адвокатов, которые являются представителями предприятий-нерезидентов преступной организации Януковича", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что Генеральная прокуратура еще не получила указанного решения суда.

28 апреля стало известно, что суд последней инстанции дал разрешение на конфискацию арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Сообщалось, что 7 кипрских компаний - держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения.

Украинская правда

Темы: Януковичсуд
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