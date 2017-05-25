Глава СБУ: Про відставку зі мною ніхто не говорив

Глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляє, що готовий піти у відставку, але з ним на цю тему ніхто не спілкувався.



Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Зі мною на цю тему ніхто не говорив...", – сказав Грицак.

Глава СБУ також заявив, що в разі відставки готовий повернутися з автоматом в руках в зону АТО.



"Якщо буде прийнято рішення в установленому законом порядку..., я піду у відставку з задоволенням, візьму свій автомат, який я не здав, і поїду туди, звідки я приїхав, в зону АТО... Насправді, повірте мені, що майже два роки на цій посаді, я теж дуже сильно втомився від цієї роботи. Хоча, підкреслюю, зі мною на цю тему ніхто не розмовляв", - цитує Грицака УНІАН.

Глава СБУ також заявив, що його відомство не припускалося помилок у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.