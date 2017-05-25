Глава СБУ: Об отставке со мной никто не говорил

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что готов уйти в отставку, но с ним на эту тему никто не общался.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Со мной на эту тему никто не говорил…", – сказал Грицак.

Глава СБУ также заявил, что в случае отставки готов вернуться с автоматом в руках в зону АТО.

"Если будет принято решение в установленном законом порядке..., я уйду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал, в зону АТО... На самом деле, поверьте мне, что почти два года в этой должности, я тоже очень сильно устал от этой работы. Хотя, подчеркиваю, со мной на эту тему никто не разговаривал", – цитирует Грицака УНИАН.



Глава СБУ также заявил, что его ведомство не допускало ошибок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.