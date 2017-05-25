Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава СБУ: Об отставке со мной никто не говорил

Четверг, 25 мая 2017, 13:03

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что готов уйти в отставку, но с ним на эту тему никто не общался.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Со мной на эту тему никто не говорил…", – сказал Грицак.

Глава СБУ также заявил, что в случае отставки готов вернуться с автоматом в руках в зону АТО.

"Если будет принято решение в установленном законом порядке..., я уйду в отставку с удовольствием, возьму свой автомат, который я не сдал, и поеду туда, откуда я приехал, в зону АТО... На самом деле, поверьте мне, что почти два года в этой должности, я тоже очень сильно устал от этой работы. Хотя, подчеркиваю, со мной на эту тему никто не разговаривал", – цитирует Грицака УНИАН.

Глава СБУ также заявил, что его ведомство не допускало ошибок в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Темы: СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
СБУ
Выведывал данные о ТЭЦ, занимаясь их страхованием – СБУ задержала агента РФ
"Сливал" места с западной техникой: СБУ задержала работника завода в Славянске
Притворялась "детективом" и обманывала семьи пропавших бойцов: на Николаевщине задержали мошенницу
Последние новости
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
Все новости...
Реклама: