Росія виведе вантажні вагони з України впродовж 2 тижнів

Російська Федеральна вантажна компанія завершить виведення вагонів із території України впродовж двох тижнів.

Про це розповів генеральний директор цієї "дочки" Російської залізниці (РЖД) Олексій Тайчер виданню "Коммерсант".

Як відомо, Україна минулого тижня заборонила вантажні перевезення з Росії – рішенням Ради національної безпеки й оборони про санкції проти юридичних і фізичних осіб РФ, включаючи соцмережі, пошукові й поштовий ресурси.

"Завершують рейси ті вагони, які рухалися на Україну, а ті вагони, які там були, порожні, відправляються в Росію. Після завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України", – сказав Тайчер.

За його словами, зараз в Україні перебуває близько 6 тисяч вагонів Федеральної вантажної компанії, на український маршрут припадає близько 5% загального обсягу її перевезень.

Із 14 грудня 2014 року ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЖД) скасувало пасажирські поїзди в Україну й ще декількох країн СНД на рік через "низьку рентабельність" – і так і не поновило залізничне сполучення з Україною.

Українські поїзди їздять до Росії – і в "Укрзалізниці" заперечили ідею припинити пасажирське сполучення.