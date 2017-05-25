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Россия выведет грузовые вагоны из Украины в течении 2 недель

Четверг, 25 мая 2017, 12:00

Российская Федеральная грузовая компания завершит вывод вагонов с территории Украины в течение двух недель.

Об этом рассказал генеральный директор этой "дочки" РЖД Алексей Тайчер изданию "Коммерсант".

Как известно, Украина на прошлой неделе запретила грузовые перевозки из России – решением Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против юридических и физических лиц РФ, включая соцсети, поисковые и почтовый ресурсы.

"Завершают рейсы те вагоны, которые двигались на Украину, а те вагоны, которые там были, порожние, отправляются в Россию. После завершения этих операций мы прекратим деятельность на территории Украины", – сказал Тайчер.

По его словам, сейчас в Украине находится около 6 тысяч вагонов ФГК, на украинский маршрут приходится около 5% общего объема ее перевозок.

С 14 декабря 2014 года ОАО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) отменило пассажирские поезда в Украину и еще нескольких стран СНГ на год из-за "низкой рентабельности" – и так и не возобновило железнодорожное сообщение с Украиной.

Украинские поезда ездят в Россию – и в "Укрзализныце" опровергли идею прекратить пассажирское сообщение.

Темы: Росcиятранспортсанкцииторговля
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