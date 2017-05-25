Київ готовий віддати більше 200 осіб у рамках обміну заручниками – СБУ

Глава Служби безпеки Василь Грицак заявляє про готовність України віддати більше 200 чоловік в обмін на українських заручників.



Про це він сказав журналістам у четвер в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".



"Коли буде обмін? Я хочу, щоб він був сьогодні, завтра. Ми підготували до обміну, скажу правду, – готові обміняти понад 200 осіб, які висловили таке бажання... Готові зробити це в найкоротші терміни", – сказав Грицак.



Він підкреслив: "Ми готові піти (на це) і президент готовий підписати указ (про помилування ред.), Щоб забрати наших полонених".



Як повідомлялося, після засідання в Мінську 24 травня уповноважений президента з мирного врегулювання ситуації в Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей затягують обмін: хочуть обговорювати списки тільки з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком, вимагають продовжити їх верифікацію і вимагають амністії .