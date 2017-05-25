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Киев готов отдать более 200 человек в рамках обмена заложниками – СБУ

Четверг, 25 мая 2017, 12:06

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявляет о готовности Украины отдать более 200 человек в обмен на украинских заложников.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда будет обмен? Я хочу, чтобы он был сегодня, завтра. Мы подготовили к обмену, скажу правду, – готовы обменять более 200 лиц, которые высказали такое желание… Готовы сделать это в кратчайшие сроки", – сказал Грицак.

Он подчеркнул: "Мы готовы пойти (на это) и президент готов подписать указ (о помиловании -ред.), чтобы забрать наших пленников".

Как сообщалось, после заседания в Минске 24 мая уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко заявляла, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей затягивают обмен: хотят обсуждать списки только с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, требуют продолжить их верификацию и требуют амнистии.

Темы: заложникиСБУ
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