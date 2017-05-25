МінТОТ планує визнати в'язнів ОРДЛО політв'язнями Росії

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб розробило законопроект про визнання політичними в'язнями осіб, ув'язненних на непідконтрольних Києву територіях.

Про це повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш на прес-конференції у четвер, передають Українські Новини.

Відзначається, що проект закону спрямований на правове визначення політичними в'язнями осіб, позбавлених особистої свободи за політичними мотивами у зв'язку з їх суспільною або політичною діяльністю на територіях, де органи державної влади та місцевого самоврядування України тимчасово не здійснюють свої повноваження або на тимчасово окупованій території.

Згідно з документом, дані особи визнаються політв'язнями, якщо позбавлення волі було застосоване: з порушенням одного з прав, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини та протоколами до неї (свобода думки, совісті, релігії, інформації, поглядів і зборів) і по явно політичних причин без зв'язку з будь-яким правопорушенням.



Законопроект регламентує надання соціальної допомоги особам, які визнані політв'язнями. Зокрема право на таку допомогу виникає у тих, хто звернувся за нею як особисто, так і через членів сім'ї або законних представників.



Рішення про надання такої допомоги буде приймати міжвідомча комісія, після встановлення наявності фактів, які мають значення для визнання осіб політв'язнями.



Виплата допомоги буде припинятися відразу після того, як особа перестає бути політв'язням.



Порядок призначення і припинення виплати буде приймати Кабінет Міністрів.



Розмір допомоги, згідно з проектом, передбачено в сумі 2 мінімальних заробітних плат.



Крім того, встановлюється, що для політв'язнів будуть передбачені наступні пільги: щорічний медогляд і безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням протягом 2 років після звільнення; позачергове визначення в установи соціального захисту та обслуговування службами соцзахисту на дому; вступ поза конкурсом для дітей політв'язнів до вузів на бюджетну форму навчання.

Раніше в МінТОТ заявили, що має намір ініціювати створення фонду допомоги політв'язням у Криму та членам їх сімей.

Також, у міністерстві готують рекомендації власникам підприємств на неконтрольованих територіях Донбасу для подачі позовів до Європейського суду з прав людини.