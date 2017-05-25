МинВОТ хочет признать заключенных ОРДЛО политзаключенными РФ

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц разработало законопроект о признании политическими заключенными лиц, заключение на неподконтрольных Киеву территориях.



Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш на пресс-конференции в четверг, передают Украинские Новости.

Отмечается, что проект закона направлен на правовое определение политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам в связи с их общественной или политической деятельностью на территориях, где органы государственной власти и местного самоуправления Украины временно не осуществляют свои полномочия или на временно оккупированной территории.

Согласно документу, данные лица признаются политзаключенными, если лишение свободы было применено: с нарушением одного из прав, гарантированных Европейской конвенцией по правам человека и протоколами к ней (свобода мысли, совести, религии, информации, взглядов и собраний) и по явно политическим причинам без связи с каким-либо правонарушением.

Законопроект регламентирует предоставление социальной помощи лицам, которые признаны политзаключенными. В частности право на данную помощь возникает у тех, кто обратился за ней как лично, так и через членов семьи или законных представителей.

Решение о предоставлении такой помощи будет принимать межведомственная комиссия, после установления наличия фактов, которые имеют значение для признания лиц политзаключенными.

Выплата помощи будет приостанавливаться сразу после того, как лицо перестает быть политзаключенным.

Порядок назначения и приостановки выплаты будет принимать Кабинет Министров.

Размер помощи, согласно проекту, предусмотрен в сумме 2 минимальных заработных плат.

Кроме того, устанавливается, что для политзаключенных будут предусмотрены следующие льготы: ежегодный медосмотр и бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением на протяжении 2 лет после освобождения; внеочередное определение в учреждения социальной защиты и обслуживания службами соцзащиты на дому; поступление вне конкурса для детей политзаключенных в вузы на бюджетную форму обучения.

Ранее в МинВОТ заявили, что намерен инициировать создание фонда помощи политзаключенным в Крыму и членам их семей.

Также, в министерстве готовят рекомендации владельцам предприятий на неконтролируемых территориях Донбасса для подачи исков в Европейский суд по правам человека.