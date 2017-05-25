У п’ятницю в Україні переважатимуть дощі

У п’ятницю, 26 травня, в Україні очікується переважно дощова погода, лише на півдні й південному сході прогнозують без опадів.

При цьому температура повітря, за прогнозом Українського гідрометцентру, коливатиметься від 19 до 23 градусів, лише на Буковині й Одещині вдень може бути 18-20 градусів.

Над Україною переважатимуть сильні дощі, слабкий дощ із грозами прогнозують у трьох областях: На Закарпатті, Львівщині та Київщині.

Погода 26 травня

Ночі будуть холодніші на заході, ніж на решті території.

Прогноз для Києва

У суботу, за попереднім прогнозом, дощі з грозами накриють уже всю територію країни, але в неділю стане ясно і почнеться потепління.