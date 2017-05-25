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В пятницу в Украине будут преобладать дожди

Четверг, 25 мая 2017, 14:56

В пятницу, 26 мая, в Украине ожидается преимущественно дождевая погода, только на юге и юго-востоке прогнозируют без осадков.

При этом температура воздуха, по прогнозу Украинского гидрометцентра, будет колебаться от 19 до 23 градусов, только на Буковине и Одещине днем может быть 18-20 градусов.

Над Украиной будут преобладать сильные дожди, слабый дождь с грозами прогнозируют в трех областях: ка Закарпатье, Львовщине и Киевщине.

Погода 26 мая
Погода 26 мая

Ночи будут холоднее на западе, чем на остальной части территории.

Прогноз для Киева
Прогноз для Киева

В субботу, по предварительному прогнозу, дожди с грозами накроют уже всю территорию страны, но в воскресенье станет ясно и начнется потепление.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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