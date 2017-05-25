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Безпілотники ОБСЄ помітили 11 РСЗВ бойовиків біля лінії фронту

Четвер, 25 травня 2017, 15:05

Безпілотники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 11 установок реактивних систем залпового вогню на непідконтрольній уряду території.

Про це заявив заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг під час брифінгу 25 травня, повідомляє "Укрінформ".

"16 травня безпілотники СММ зафіксували 11 РСЗВ у Новопавлівську, що контролюється так званою "ЛНР". Це озброєння, згідно з Мінськими угодами, має бути на відстані 35 кілометрів від лінії зіткнення, але воно перебуває на відстані 33 кілометри", – зазначив Хуг.

За його словами, ті, хто розміщує ці сили і засоби, перетворюють місця злочину на картинку для ЗМІ.

"Іноді вони залишають тіла жертв на відкритому просторі і очікують на прибуття камер", - зазначив заступник голови місії ОБСЄ.

Теми: ДонбасОБСЄАТОтероризм
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