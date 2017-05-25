Беспилотники ОБСЕ заметили 11 РСЗО боевиков у линии фронта

Беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 11 установок реактивных систем залпового огня на неподконтрольной правительству территории.



Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг во время брифинга 25 мая, сообщает "Укринформ".



"16 мая беспилотники СММ зафиксировали 11 РСЗО в Новопавловске контролируемом так называемой "ЛНР". Это вооружение, согласно Минским соглашениям, должно быть на расстоянии 35 километров от линии соприкосновения, но оно находится на расстоянии 33 километра", – отметил Хуг.



По его словам, те, кто размещает эти силы и средства, превращают места преступления в картинку для СМИ.



"Иногда они оставляют тела жертв на открытом пространстве и ожидают прибытия камер", – отметил заместитель главы миссии ОБСЕ.