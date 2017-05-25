Порошенко розповів Трюдо про Донбас і тиск на Росію

Президент Петро Порошенко в телефонній розмові із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо розповів про розвиток ситуації на Донбасі та триваючі порушення Росією Мінських домовленостей.

Про це у четвер повідомляє сайт президента.

"Президент України висловив впевненість, що лідери країн НАТО та Великої Сімки дадуть належну оцінку такій ситуації, зокрема у питанні продовження санкційного тиску на Москву. Прем’єр Трюдо запевнив, що коаліція країн Великої Сімки та країн НАТО віддана підтримці України", - йдеться у повідомленні.

Раніше Порошенко провів телефонні розмови із новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном і президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Як відомо, саміт "Великої Сімки" відбудеться 26-27 травня 2017 року.

Українська правда