Порошенко рассказал Трюдо о Донбассе и давление на Россию

Президент Петр Порошенко в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо рассказал о развитии ситуации на Донбассе и продолжающиеся нарушения Россией Минских договоренностей.



Об этом в четверг сообщает сайт президента.



"Президент Украины выразил уверенность, что лидеры стран НАТО и Большой Семерки дадут надлежащую оценку такой ситуации, в частности в вопросе продолжения санкционного давления на Москву. Премьер Трюдо заверил, что коалиция стран Большой Семерки и НАТО отдана поддержке Украины ", - говорится в сообщении.



Ранее Порошенко провел телефонные разговоры с новоизбранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Европейского Совета Дональдом Туском.



Как известно, саммит "Большой Семерки" состоится 26-27 мая 2017 года.

Украинская правда