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ВР не проголосувала за реанімацію "закону Савченко"

Четвер, 25 травня 2017, 17:51

Верховна Рада не підтримала проект постанови №5534-П, який міг реанімувати так званий "закон Савченко".

Проект постанови про скасування раніше ухваленого Радою закону про зарахування строку попереднього ув'язнення підтримав лише 31 нардеп.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада скасувала так званий "закон Савченко", який передбачає зарахування одного дня попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.

Проте за регламентом ВР Порошенко не міг підписати вже прийнятий закон про відміну "закону Савченко", поки не відбулося голосування за постановою №5534-П. Тепер президент має таку можливість.

Народний депутат Надія Савченко переконана, що скасування закону Савченко суперечить Конституції і просила президента ветувати це рішення Ради.

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