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ВР не проголосовала за реанимацию "закона Савченко"

Четверг, 25 мая 2017, 17:51

Верховная Рада не поддержала проект постановления №5534-П, который мог реанимировать так называемый "закон Савченко".

Проект постановления об отмене ранее принятого Радой закона о зачислении срока предварительного заключения поддержал лишь 31 депутат.

Как сообщалось, 18 мая Верховная Рада отменила так называемый "закон Савченко", который предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Однако по регламенту ВР Порошенко не мог подписать уже принятый закон об отмене "закона Савченко", пока не состоялось голосование по постановлению №5534-П. Теперь президент имеет такую ​​возможность.

Народный депутат Надежда Савченко убеждена, что отмена закона Савченко противоречит Конституции и просила президента ветировать это решение Совета.

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