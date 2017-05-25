НАЗК перевірило декларацію Гройсмана, але результат не може оприлюднити

Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні у четвер, 25 травня, не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.

Про це в коментарі "Українській правді" повідомили двоє із 4 членів НАЗК Руслан Рябошапка та Руслан Радецький.

Як зазначив Рябошапка, на сьогоднішнє засідання були підготовлені висновки за результатами перевірок декларацій прем’єра та членів уряду. Рябошапка заявив, що загалом у висновках зазначається наявність чи відсутність недостовірних даних, вказаних у деклараціях.

Однак, як зазначив Рябошапка, на засіданні Корчак зазначила, що не голосуватиме за жоден із висновків, при цьому вона не змогла пояснити, в чому саме полягали її зауваження. "Тобто три листочки своїх зауважень вона не змогла розказати своїми словами", - зазначив Рябошапка.

Він повідомив, що Корчак підтримав інший член НАЗК Олександр Скопич, який заявив, що до кожної із перевірок має бути аналітична довідка уповноваженої особи, яка проводила перевірку. "Але ця аналітична довідка нічим не передбачена, у порядку проведення перевірки її немає, тому її ніхто і не готував", - пояснив Рябошапка. Він припустив, що це були спроби зірвати засідання. "Виглядало, що була ідея все це завалити і зробити винним в цьому Радецького. Але жодного конкретного зауваження до жодного висновку щодо перевірки не було висловлено", - сказав Рябошапка.

У результаті було вирішено зробити аналітичні довідки, і у вівторок, 30 травня, НАЗК повернеться до цього питання. "Що буде у вівторок я не знаю. Може, вони придумають ще щось, може ще якісь довідки чи малюнки…", - сказав Рябошапка, обурюючись поведінкою Корчак та Скопича. Він зауважив, що засідання тривало 2 години.

Крім того, заступник голови НАЗК Руслан Радецький заявив, що робота НАЗК зайшла в глухий кут. "Сьогодні ми стали свідками навмисного блокування процесу перевірки декларацій та затвердження результатів, по яких вже проведені повні перевірки, зокрема, прем’єр-міністра та членів Кабінету Міністрів України за 2015 рік", - заявив він.

Він переконаний, що всі перевірки здійснені у відповідності до Закону України "Про запобігання корупції" та згідно з Порядком проведення перевірок, затвердженим Мін’юстом. "Більше того, юридичний відділ НАЗК завізував всі вищезазначені проекти Рішень. На жаль, Наталія Корчак разом із Олександром Скопичем, які зацікавлені в тому щоб перевірки декларацій не проводились, не проголосували за результати", - сказав Радецький.

На запитання, чи були виявлені порушення у декларації Гройсмана. Радецький зауважив, що до рішення НАЗК не має права розголошувати цю інформацію. "На жаль, до прийняття рішення НАЗК не має права оголошувати результати перевірки, адже НАЗК є колегіальним органом", - заявив Радецький.

"Українська правда" намагалася взяти коментар у Наталії Корчак, однак її телефон не відповідає, у соцмережі Facebook вона на момент публікації новини не відповіла.

У свою чергу, джерело, близьке до Корчак, яке попросило не називати свого імені та посади, зазначило, що Національному агентству з питань запобігання корупції були запропоновані результати перевірок декларацій, які не містили аналітичних довідок. "Цим займався департамент Радецького. Тобто по факту, вони не скомпонували всю необхідну інформацію", - зазначило джерело з оточення Корчак.

Як відомо, 29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав голову Національного агентства з питань запобігання корупції Наталію Корчак та членів НАЗК подати у відставку через проблеми у роботі системи подачі електронних декларацій. Однак вона відмовилася подати у відставку.

Тетяна Кусок, УП