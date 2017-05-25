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Корчак пояснила, чому не голосувала за результати перевірки декларацій уряду

Четвер, 25 травня 2017, 19:51

Голова НАЗК Наталія Корчак пояснила, що не брала участі у голосуванні за висновки за результатами перевірки декларацій уряду, бо документ був підготовлений не за правилами.

Про це вона повідомила в коментарі "Українській правді"

"Перед тим, як приймати рішення про результати перевірки декларацій, я як член НАЗК, маю побачити та вивчити документ під назвою "результат проведення перевірки", який би був засвідчений підписом уповноваженої особи, що проводила відповідну перевірку, та координатором напрямку - Русланом Радецьким", - зазначила Корчак.

Вона уточнила, що саме Радецький контролював процес проведення повної перевірки декларації і є відповідальним за її результативність.

"У тих проектах рішень, які були сьогодні надані на засідання, відсутня результативна частина - відсутній висновок до якого дійшла уповноважена особа в ході здійснення повної перевірки декларації. Наприклад, твердження про наявність чи відсутність складу правопорушення, пов’язаного з корупцією чи корупційним правопорушенням", - пояснила глава НАЗК.

"На жаль, резолютивна частина відповідних проектів рішень обмежується "встановленням строку для подання суб’єктом декларування декларації з достовірними відомостями", що ніяким чином не презентує результати перевірки", - додала Корчак.

25 травня Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем’єра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.

Українська правда

Теми: НАЗККабінет міністрівдекларації
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