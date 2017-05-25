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Луценко: В деле Гонгадзе есть доказательства, которые не всем понравятся

Четверг, 25 мая 2017, 23:45

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе появились важные доказательства.

Об этом он сказал в эфире 1+1 в четверг вечером.

"Завершено ли дело? Нет. У нас есть важные доказательства, которые не всем понравятся", - заявил Луценко.

Он уточнил, что дело находится на его личном контроле и он планирует завершить его до окончания своего срока на должности, то есть примерно за полгода.

Как известно, 6 января Апелляционный суд Киева признал законным пожизненный приговор Пукачу за убийство журналиста Гонгадзе, который вынес 9 января 2013 года Печерский райсуд Киева.

Журналист и основатель интернет-издания "Украинская правда" Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, позднее в лесу в Киевской области нашли его обезглавленное тело.

Украинская правда

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Темы: дело ГонгадзеЛуценко
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