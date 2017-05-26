СЦКК: Боевики обстреляли жилой сектор в Красногоровке
Вечером 25 мая боевики обстреляли жилой сектор Красногоровки из запрещенного минскими договоренностями оружия.
Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК
Несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы и жилых домов. Никто из больных и медицинского персонала не пострадал, однако в здании выбиты стекла.
Отмечается, что в ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.
"Такие преступления незаконных вооруженных формирований ОРДО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании придерживаться взятых на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательном планировании и осуществлении террористических актов против мирного населения", - подчеркивается в сообщении.
В штабе АТО сообщили, что по состоянию на 00:05 26 мая обстрел Красногоровки продолжается.
Кроме больницы также повреждены учебный корпус обособленного подразделения "Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета", а также два частных дома в одном из жилых массивов.