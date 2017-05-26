Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Військові США: У Мосулі через авіаудари загинули 100 цивільних

П'ятниця, 26 травня 2017, 04:46

Щонайменше 105 мирних жителів загинули під час авіаударів США в іракському Мосулі в березні.

Про це повідомили американські військові за підсумками розслідування, передає "Радіо Свобода".

25 травня генерал Метью Іслер, керівник розслідування, повідомив, що бомбардування 17 березня було спрямовано проти снайперів угруповання "Ісламська держава". Але, за його словами, здетонувала вибухівка, яку бойовики тримали в будівлі.

В результаті обвалення одного будинку загинув 101 цивільний, ще 4 загинули у сусідній будівлі.

Також 36 цивільних вважаються зниклими безвісти.

Теми: Ірак
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Ірак
Розтоптали й спалили Коран: у Данії провели протест перед посольством Іраку
В Іраку штурмували посольство Швеції, яка дозволила спалити Коран
Нові горизонти на Близькому Сході: МЗС повідомило про важливі переговори в Іраку
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: