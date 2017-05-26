Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные США: В Мосуле из-за авиаударов погибли 100 гражданских

Пятница, 26 мая 2017, 04:46

По меньшей мере 105 мирных жителя погибли во время авиаударов США в иракском Мосуле в марте.

Об этом сообщили американские военные по итогам расследования, передает "Радио Свобода".

25 мая генерал Мэтью Ислер, руководитель расследования, сообщил, что бомбардировка 17 марта была направлена против снайперов группировки "Исламское государство". Но, по его словам, сдетонировала взрывчатка, которую боевики держали в здании.

В результате обрушения одного дома погиб 101 гражданский, еще 4 погибли в соседнем здании.

Также 36 гражданских считаются пропавшими без вести.

Темы: Ирак
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Ирак
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Зеленский впервые поговорил с премьером Ирака
Последние новости
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
09:54
видеоВ РФ подполье сожгло оборудование железной дороги и других объектов в районе трех городов – ГУР
09:49
В Украине за год вдвое вырос спрос на гибридные авто: что выбирают украинцы
09:39
Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
Все новости...
Реклама: