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ФБР проверяет зятя Трампа в деле о связях с РФ – СМИ

Пятница, 26 мая 2017, 05:31

ФБР проверяет зятя президента Дональда Трампа и одного из его старших советников Джареда Кушнера по делу о связях с Россией.

Об этом сообщили американские чиновники NBC News.

Следователи считают, что Кушнер располагает значительной информацией, которая относится к данному расследованию. Однако это не означает, что он является подозреваемым, и ему собираются выдвинуть обвинения.

Чиновники заявили, что Кушнер находится не в той категории, как бывшие помощники Трампа Пол Манафорт и Майкл Флинн, которые формально считаются субъектами расследования.

Телеканал сообщает, что неизвестно, получал ли Кушнер какие-либо запросы от федеральных властей по поводу расследования. Также непонятно, что именно в деятельности Кушнера привлекло интерес ФБР.

При этом отмечается, что Кушнер, по меньшей мере, один раз в декабре встречался с послом России в США Сергеем Кисляком, а также с российским банкиром Сергеем Горьковым.

Кушнер в свою очередь заявил, что добровольно явится в комитет по разведке Сената в рамках расследования.

Кушнер является мужем дочери американского президента Иванки Трамп.

Темы: СШАТрампРосcия
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