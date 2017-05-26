ОБСЕ: За прошлую неделю на Донбассе погиб 1 мирный житель

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что за прошедшую неделю на Донбассе погиб один мирный житель, еще пятеро были ранены.

Об этом он сказал во время брифинга, сообщает "Укринформ".

"На прошлой неделе мы зафиксировали шесть жертв среди гражданского населения, один из них погиб", - заявил Хуг.

По его словам, на позапрошлой неделе миссия ОБСЕ зафиксировала пятерых погибших и 11 раненых среди мирного населения.