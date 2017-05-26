Вночі бойовики знову обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"
П'ятниця, 26 травня 2017, 09:06
Минулої ночі незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка".
Як повідомляє Державна прикордонна служба вранці 26 травня, вогонь терористи відкрили о 23:05 із мінометів.
Обстріл вели з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Києву території.
Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.