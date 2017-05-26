Вночі бойовики знову обстріляли контрольний пост "Мар’їнка"

Минулої ночі незаконні збройні формування майже півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Мар’їнка".

Як повідомляє Державна прикордонна служба вранці 26 травня, вогонь терористи відкрили о 23:05 із мінометів.

Обстріл вели з боку населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній Києву території.

Під час обстрілу громадяни та транспортні засоби в контрольному посту "Мар’їнка" не перебували. Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Прикордонники у відповідь вогонь не відкривали.