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Ночью боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Пятница, 26 мая 2017, 09:06

Прошлой ночью незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка".

Как сообщает Государственная пограничная служба утром 26 мая, огонь террористы открыли в 23:05 из минометов.

Обстрел вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.

Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших сред гражданских и военнослужащих нет.

Пограничники в ответ огонь не открывали.

Темы: Донбассбоевые действияАТОПограничная служба
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