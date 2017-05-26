Ночью боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка"
Пятница, 26 мая 2017, 09:06
Прошлой ночью незаконные вооруженные формирования почти полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Марьинка".
Как сообщает Государственная пограничная служба утром 26 мая, огонь террористы открыли в 23:05 из минометов.
Обстрел вели со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной Киеву территории.
Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Марьинка" не находились. Пострадавших сред гражданских и военнослужащих нет.
Пограничники в ответ огонь не открывали.