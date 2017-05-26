Патруль ОБСЄ зафіксував в ОРЛО фрагмент ракети для РСЗВ "Град"

Спеціальна моніторингова місія поблизу мосту в Станиці Луганській зафіксувала фрагменти мінометної міни калібру 82 мм і ракети реактивної системи залпового вогню "Град", 122 мм.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"У підконтрольному "ЛНР" районі на південь від мосту в Станиці Луганській команда СММ знову бачила фрагменти мінометної міни калібру 82 мм і ракети реактивної системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на асфальтовій дорозі за 250 м на північ від пам’ятника князю Ігореві", - йдеться у звіті.

Також патруль бачив на підконтрольній бойовикам ОРДО території дві самохідні гаубиці "Гвоздика", 122 мм за 2,5 км на північний схід від с. Заїченко Донецької області. Гаубиці були розвернуті в південно-західному напрямку.

Окрім того, у звіті йдеться, що в Донецькій області бойовики ОРДО двічі не пропускали автомобілі Місії, поки не оглянули вміст багажника. Перший раз у селищі Оленівка, другий - на блок-пості, розташованому у селищі Кремінець.

Також Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму тиші в Донецькій та Луганській областях. В Донецькій - патруль зафіксував приблизно 260 вибухів супроти орієнтовно 500 за попередній період. У Луганській - 3 вибухи супроти 50 за попередній період.