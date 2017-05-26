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Патруль ОБСЕ зафиксировал в ОРЛО фрагмент ракеты для РСЗВ "Град"

Пятница, 26 мая 2017, 10:48

Специальная мониторинговая миссия вблизи моста в Станице Луганской зафиксировала фрагменты минометной мины калибра 82 мм и ракеты реактивной системы залпового огня "Град", 122 мм.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

"В подконтрольном "ЛНР" районе к югу от моста в Станице Луганской СММ в очередной раз зафиксировала фрагменты 82-мм минометной мины и ракеты реактивной системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) на асфальтированной дороге в 250 м к северу от памятника князю Игорю", - говорится в отчете.

Также патруль видел на подконтрольной боевика ОРДО территории две самоходные гаубицы "Гвоздика", 122 мм в 2,5 км северо-восточнее с. Заиченко Донецкой области. Гаубици были развернуты в юго-западном направлении.

Кроме того в отчете говориться, что в Донецкой области боевики ОРДО дважды не пропускали автомобили Миссии, пока не осмотрели содержимое багажника. Первый раз в поселке Оленевка, второй - на блок-посту, расположенном в поселке Кременец.

Также Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима тишины в Донецкой и Луганской областях. В Донецкой - патруль зафиксировал примерно 260 взрывов против ориентировочно 500 за предыдущий период. В Луганской - 3 взрыва против 50 за предыдущий период.

Темы: ОБСЕ
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