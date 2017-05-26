Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки

П'ятниця, 26 травня 2017, 10:47
В суді, який має розглядати справи проти НАБУ, йдуть обшуки

В Окружному адміністративному суді Києва невідомі проводять обшук.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє 26 травня суддя Богдан Санін.  

"У суді з 7 ранку відбуваються обшуки, які проводять люди, зі схожими нашивками як у НАБУ", – пише Санін.

 

За словами Саніна, суддя Євген Аблов пов'язує такі дії з тим, що в ОАСК розглядаються дві справи проти НАБУ.

Перша справа – в якому громадська організація оскаржить створення Громадської ради при НАБУ. Надалі, Громадська рада брала безпосередню участь у наборі працівників НАБУ.

Друга – в якому громадська організація оскаржить призначення заступника НАБУ Гізо Углаву, оскільки, за її даними, у нього є два громадянства (одне – громадянство Росії).

Санін також повідомив, що суддя Аблов 25 травня був на допиті в НАБУ (як свідок) і підтвердив в протоколі допиту факт втручання НАБУ в судовий процес щодо розгляду справ, де стороною є НАБУ.

"Імовірно суд, який дав санкцію на обшук, – районний суд міста Львова. Природно, нікому ніяких офіційних документів люди з нашивками НАБУ не показували", – заявляє суддя.

 

Водночас адвокат Роман Маселко вказує, що причина обшуків НАБУ може бути в корупційних складових самих суддів.

"Ви думаєте яка їх причина ? Може те, що голова суду Павло Вовк живе явно не за зарплату. Або може тому, що Аблов то забуває, то згадує, що має дружину і отримує квартири вартістю 9100000 грн?", - пише він у Facebook.

"Українська правда" звернулася за офіційним коментарем до НАБУ.

Раніше Вища рада правосуддя відмовилась звільняти суддю Аблова, який, за даними Маселка, 9 грудня 2013 року зобов'язав "Беркут" розігнати Майдан.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: судНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
суд
Коломойський вступає у судову справу на боці росіянина-олігарха щодо конфіскації активів VS Energy
Вибухи в Шевченківському суді: ДБР розслідує всі обставини
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: