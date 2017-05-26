У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців
П'ятниця, 26 травня 2017, 13:02
У четвер 25 травня в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 5 бійців отримали поранення і травми.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в п'ятницю.
"За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро наших воїнів отримали бойові травми та поранення", – сказав він.
Як уточнив полковник у коментарі "Українській правді", двоє бійців травмувалися в Пісках, двох поранено у Зайцевому та одного – в Авдіївці.
Цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів.
Валентина Романенко, УП