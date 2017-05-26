У штабі АТО уточнили, де минулої доби поранено 5 бійців

У четвер 25 травня в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, 5 бійців отримали поранення і травми.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в п'ятницю.

"За минулу добу загиблих у лавах українських військ немає, п'ятеро наших воїнів отримали бойові травми та поранення", – сказав він.

Як уточнив полковник у коментарі "Українській правді", двоє бійців травмувалися в Пісках, двох поранено у Зайцевому та одного – в Авдіївці.

Цих санітарних втрат сили АТО зазнали внаслідок ворожих обстрілів.

Валентина Романенко, УП