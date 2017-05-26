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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранены 5 бойцов

Пятница, 26 мая 2017, 13:02

В четверг 25 мая в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, 5 бойцов получили ранения и травмы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко на брифинге в пятницу.

"За прошедшие сутки погибших в рядах украинских войск нет, пятеро наших воинов получили боевые травмы и ранения", – сказал он.

Как уточнил полковник в комментарии "Украинской правде", двое бойцов травмировались в Песках, двое ранены в Зайцево и один – в Авдеевке.

Эти санитарные потери силы АТО понесли в результате вражеских обстрелов.

Валентина Романенко, УП

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Темы: АТО
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