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Єнін: Інтерпол вирішив довести, що святіший Папи

П'ятниця, 26 травня 2017, 13:15

У Генпрокуратурі України просять не перебільшувати рішення Інтерполу, який вирішив зняти з розшуку Віктора Януковича і деяких інших чиновників його часів.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін.

"У той же час ми повинні брати до уваги той факт, що буквально напередодні рішення Інтерполу про зняття зазначених чиновників з розшуку була прийнята резолюція ПАРЄ, яка звинуватила Інтерпол у використанні її інструментів для політичного переслідування осіб. Так вийшло, що когорта українських екс-чиновників стала першим пробним каменем, коли комісія з контролю за файлами Інтерполу вирішила довести, що вона святіша за Папу Римського ", - сказав він.

За словами Єніна, наслідки цієї ситуації для слідства і правосуддя не є значними, оскільки в Європі Янукович та інші все одно не з'являться, оскільки перебувають під санкціями.

Він повідомив, що Україна звернулася до керівництва Інтерполу з проханням надати роз'яснення щодо цієї позиції, але це займе певний час. "Разом з тим хочу підкреслити, що питання зняття екс-чиновників з розшуку має переоцінений характер", - сказав Єнін.

Він також зазначив, що не можна виключати аналогічних рішень Інтеполу щодо інших правопорушників, оголошених в міжнародний розшук Інтерполом.

На питання про те, чи отримала Генпрокуратура відповідь Іспанії на запит про екстрадицію в Україну матері депутата Ради Олександра Онищенка, Єнін відповів, що такі справи можуть зайняти багато часу аж до 10 років.

На початку травня стало відомо, що Інтерпол зняв з розшуку Віктора Януковича та його сина Олександра. Також Інтерпол відмовився оголосити в розшук нардепа Олександра Онищенка.

Теми: ІнтерполЯнукович
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