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Енин: Интерпол решил доказать, что святее Папы

Пятница, 26 мая 2017, 13:15

В Генпрокуратуре Украины просят не преувеличивать решение Интерпола, решившего снять с розыска Виктора Януковича и некоторых других чиновников его времен.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

"В то же время мы должны принимать во внимание тот факт, что буквально накануне решения Интерпола о снятии указанных чиновников с розыска была принята резолюция ПАСЕ, которая обвинила Интерпол в использовании ее инструментов для политического преследования лиц. Так получилось, что когорта украинских экс-чиновников стала первым пробным камнем, когда комиссия по контролю за файлами Интерпола решила доказать, что она святее Папы Римского", - сказал он.

По словам Енина, последствия этой ситуации для следствия и правосудия не являются значительными, поскольку в Европе Янукович и другие все равно не появятся, так как находятся под санкциями.

"Стоит ли карточка Интерпола на Януковича или нет, Россия нам все равно его не выдаст", - заявил Енин.

Он сообщил, что Украина обратилась к руководству Интерпола с просьбой предоставить разъяснения касательно этой позиции, но это займет определенное время. "Вместе с тем хочу подчеркнуть, что вопрос снятия экс-чиновников с розыска имеет переоцененный характер", - сказал Енин.

Он также отметил, что нельзя исключать аналогичных решений Интепола касательно других правонарушителей, объявленных в международный розыск Интерполом.

На вопрос о том, получила ли Генпрокуратура ответ Испании на запрос об экстрадиции в Украину матери депутата Рады Александра Онищенко, Енин ответил, что такие дела могут занять много времени вплоть до 10 лет.

В начале мая стало известно, что Интерпол снял с розыска Виктора Януковича и его сына Александра.

Также Интерпол отказался объявить в розыск нардепа Александра Онищенко.

Темы: ИнтерполЯнукович
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