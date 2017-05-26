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Порошенко похвалив владу Одещини: замість пари і піару зайнялися справою

П'ятниця, 26 травня 2017, 14:02

Президент Петро Порошенко похвалив Одеську митницю за 1 мільярд 200 мільйонів гривень, перерахованих на будівництво доріг в області.

Про це він сказав 26 травня під час свого робочого візиту на Одещину.

Порошенко наголосив, що минулого і позаминулого року експеримент, згідно з яким половина позапланових доходів митниці йде на відновлення доріг в Одеській області проводився невдало.

"Попередньому керівництву області постійно щось заважало. Доторгувалися до того, що немає чим здачі давати", – зазначив президент.

Водночас глава держави відзначив позитивні зрушення за перші 4 місяці 2017 року.

"Коли на Одещині замість пару та піару нарешті зайнялися роботою та справою, то й Одеська митниця дала 1 мільярд 200 мільйонів гривень".

На думку Порошенка, "цей показник є запорукою того, що будівництво доріг на Одещині було відновлено".

Як відомо, Порошенко в січні 2017 року критикував попереднього керівника Одеської області Міхеіла Саакашвілі, представляючи його наступника Максима Степанова.

Зокрема, він дорікав за проблеми з будівництвом доріг, піар і скандал навколо Центру надання адміністративних послуг.

Як повідомлялося, 7 листопада 2016 року Саакашвілі заявив про те, що залишає посаду голови Одеської ОДА через те, що втомився від постійного обману і корупції, зокрема з боку влади в Києві.

9 листопада Кабінет міністрів погодив це звільнення, Порошенко підписав відповідний указ. Також він звільнив Саакашвілі з посади свого позаштатного радника.

Після звільнення Саакашвілі займається створенням нової політичної сили.

Як відомо, згідно з законодавством, щоб бути обраним народним депутатом, громадянин має проживати в Україні протягом останніх п'яти років.

Саакашвілі отримав громадянство України в 2015 році.

Валентина Романенко, УП

Теми: ПорошенкоОдеська областьмитниця
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