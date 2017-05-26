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Порошенко похвалил власти Одесщины: вместо пара и пиара занялись делом

Пятница, 26 мая 2017, 14:02

Президент Петр Порошенко похвалил Одесскую таможню за 1 миллиард 200 миллионов гривен, перечисленных на строительство дорог в области.

Об этом он сказал 26 мая во время своего рабочего визита на Одесщину.

Порошенко подчеркнул, что в прошлом и позапрошлом году эксперимент, согласно которому половина внеплановых доходов таможни идет на восстановление дорог,, в Одесской области проводился неудачно.

"Предыдущему руководству области постоянно что-то мешало. Доторговались до того, что нечем сдачу давать", – сказал президент.

Вместе с тем глава государства отметил позитивные сдвиги за первые 4 месяца 2017 года.

"Когда на Одесщине вместо пара и пиара занялись работой и делом, то и Одесская таможня дала 1 миллиард 200 миллионов гривен".

По мнению Порошенко, "этот показатель является залогом того, что строительство дорог в Одесской области было восстановлено".

Как известно, Порошенко в январе 2017 критиковал предыдущего руководителя Одесской области Саакашвили, представляя его преемника Максима Степанова.

В частности, он попрекал проблемами со строительством дорог, пиаром и скандалом вокруг Центра предоставления административных услуг.

Как сообщалось, 7 ноября 2016 года Саакашвили заявил о том, что покидает пост председателя Одесской ОГА из-за того, что "устал от постоянного обмана и коррупции, в частности со стороны власти в Киеве".

9 ноября Кабинет министров согласовал это увольнение, Порошенко подписал соответствующий указ. Также он освободил Саакашвили с поста своего внештатного советника.

После освобождения Саакашвили занимается созданием новой политической силы.

Как известно, согласно законодательству, чтобы быть избранным народным депутатом, гражданин должен проживать в Украине в течение последних пяти лет.

Саакашвили получил гражданство Украины в 2015 году.

Валентина Романенко, УП

Темы: ПорошенкоОдесская областьтаможня
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