Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети

Президент Петро Порошенко взяв участь у випробуванні нової української ракети.

Про це повідомляється у Twitter президента.

"Щойно відбулося успішне випробування новітньої української ракети. Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх!", - йдеться у повідомленні.

Щойно відбулося успішне випробуванням новітньої української ракети.

Усі комплектуючі ракети вироблені в Україні. Це – наш спільний успіх! pic.twitter.com/ya4STo9QZD — Петро Порошенко (@poroshenko) May 26, 2017

Водночас речник президента Святослав Цеголко у своєму повідомленні у Facebook зазначив, що випробовування відбулися "на одному з полігонів на півдні країни".

"З Одеси президент прибув на один з полігонів на півдні країни, де відбулися вдалі випробування високоточної керованої ракети українського виробництва. Дуже сильні враження", - зазначив Цеголко.

АПУ

АПУ

Українська правда