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Порошенко принял участие в запуске новой украинской ракеты

Пятница, 26 мая 2017, 17:02

Президент Петр Порошенко принял участие в испытании новой украинской ракеты.

Об этом сообщается в Twitter президента.

"Только что состоялось успешное испытание новейшей украинской ракеты.

Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех!", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в своем сообщении в Facebook отметил, что испытания прошли "на одном из полигонов на юге страны".

"Из Одессы президент прибыл на один из полигонов на юге страны, где произошли удачные испытания высокоточной управляемой ракеты украинского производства. Очень сильные впечатления", - отметил Цеголко.

Как сообщалось, 26 мая во время своего визита в Одесскую область президент Петр Порошенко похвалил Одесскую таможню за 1,2 млрд гривен, перечисленных на строительство дорог в области.

 
 

Украинская правда

Темы: оружие
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