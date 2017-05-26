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Суд обрав запобіжний захід останньому із 23 затриманих екс-податківців 

П'ятниця, 26 травня 2017, 17:49

Суд обрав запобіжний захід останньому із 23 затриманих екс-податківців - арешт з правом застави у розмірі 10 мільйонів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Крайній на цей період часу, не порушуючи строку затримання 72 години затриманий нами 23-тій екс-податківець арештований судом з правом застави в розмірі 10 млн грн. Військові прокурори зробили свою роботу тихо, належно, без лементу і завдяки гелікоптерам, які люб" язно доставили всіх до Києва) правда отримали когнітивний дисонанс у домашніх кабінетах екс податківців)", - написав Матіос.

Як стало відомо "Українській правді", йдеться про екс-голову податкової Солом'янського району Києва Анатолія Яценка.

На фото - військовий прокурор

Як відомо, 24 травня в 15 областях України пройшла антикорупційна операція, в якій було задіяно близько 2 000 поліцейських, 500 прокурорів, проводилися 450 обшуків.

Поліція заявила, що зібрала докази, що податкова служба під керівництвом Олександра Клименка завдала державі збитків на суму 95,921 млрд гривень.

23 затриманих податківців доставили на вертольотах до Києва.

11-м підозрюваним суд виніс рішення про утримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума), 7 підозрюваних звільнили із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень.

4 підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати.

Українська правда

Теми: суд
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