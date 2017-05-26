Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До приїзду Порошенка в Одесі сховали стіну героїв СРСР і організували пікет

П'ятниця, 26 травня 2017, 18:48

В Одесі до приїзду президента Петра Порошенка міська влада "декомунізувала", закривши жовто-блакитними кульками, стіну Героїв Радянського Союзу і соціалістичної праці на площі біля Оперного театру.

Як повідомляє Радіо Свобода, також на Театральній площі кілька десятків активістів провели пікет, зокрема вони розгорнули плакат з написом "Одеса в полоні бандитів і сепаратистів. Куди дивиться українська влада?".

Представниця організації "Калина" Аліна Радченко у коментарі журналістам зазначила, що про заплановану акцію вони попередили мерію й поліцію за кілька днів.

"Великою помилкою є те, що президент буде стояти поряд з Трухановим (мером міста Геннадієм Трухановим) і "легалізує" таким чином реставрацію Потьомкінських сходів, яка проводилася з порушеннями", – зазначає активістка.

Також пікетувальники висловлювали обурення тим, що на захід за участю президента, який приїхав в Одесу, зокрема на відкриття реконструйованих Потьомкінських сходів і новоствореного Стамбульского парку, допускали тільки за затвердженими списками.

При цьому Петро Порошенко вийшов до учасників пікету і заявив, що він не є "президентом Ківалова, Труханова чи Саакашвілі", й пообіцяв не зраджувати український народ.

 
 
 

Ремонт та реконструкція Потьомкінських сходів коштували міському бюджету близько 22,7 мільйонів гривень, повідомили в одеській мерії. Підрядник робіт, одеська компанія "Екострой" стверджує, що на ці гроші було, зокрема, виконано укріплення й гідроізоляцію, заміну старого "гранітного одягу" сходів на новий.

Востаннє Потьомкінські сходи, які є пам’ятником архітектури національного значення та візитівкою міста, реконструювали в 1933 році.

Під час візиту в Брюссель у березні мер Одеси Геннадій Труханов, відповідаючи на питання Радіо Свобода про гарантії якості реконструкції, запевнив, що "роботи веде заслужений, визнаний в Україні професіонал, який знає свою роботу" і що "Потьомкінські сходи заживуть новим життям".

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесаПорошенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
03:24
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
Усі новини...
Реклама: