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К приезду Порошенко в Одессе спрятали стену героев СССР и организовали пикет

Пятница, 26 мая 2017, 18:48

В Одессе к приезду президента Петра Порошенко власть "декомунизувала", закрыв желто-голубыми шариками, стену Героев Советского Союза и социалистического труда на площади возле Оперного театра.

Как сообщает Радио Свобода, также на Театральной площади несколько десятков активистов провели пикет, в частности они развернули плакат с надписью "Одесса в плену бандитов и сепаратистов. Куда смотрит украинская власть?".

Представительница организации "Калина" Алина Радченко в комментарии журналистам отметила, что о запланированной акции они предупредили мэрию и полицию за несколько дней.

"Большой ошибкой является то, что президент будет стоять рядом с Трухановым (мэром города Геннадием Трухановым) и "легализует" таким образом реставрацию Потемкинской лестницы, которая проводилась с нарушениями", - отмечает активистка.

Также пикетчики выражали возмущение тем, что на мероприятие с участием президента, который приехал в Одессу, в частности на открытие реконструированных Потемкинской лестницы и новосозданного Стамбульского парка, допускали только по утвержденным спискам.

При этом Петр Порошенко вышел к участникам пикета и заявил, что он не является "президентом Кивалова, Труханова или Саакашвили", и пообещал не предавать украинский народ.

 
 
 

Ремонт и реконструкция Потемкинской лестницы стоили городскому бюджету около 22,7 млн гривен, сообщили в одесской мэрии. Подрядчик работ, одесская компания "Экострой" утверждает, что на эти деньги были, в частности, выполнено укрепление и гидроизоляцию, замену старой "гранитной одежды" лестницы на новую.

В последний раз Потемкинскую лестницу, которая является памятником архитектуры национального значения и визитной карточкой города, реконструировали в 1933 году.

Во время визита в Брюссель в марте мэр Одессы Геннадий Труханов, отвечая на вопрос Радио Свобода о гарантии качества реконструкции, заверил, что "работы ведет заслуженный, признанный в Украине профессионал, который знает свою работу" и "Потемкинская лестница заживут новой жизнью".

Темы: ОдессаПорошенко
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